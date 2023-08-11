ua en ru
Пт, 11 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Бундестаге критикуют Шольца из-за отказа передать Украине дальнобойные ракеты

Новина українською ▼ Новина українською → Read in English →
Берлин, Пятница 11 августа 2023 13:03
В Бундестаге критикуют Шольца из-за отказа передать Украине дальнобойные ракеты Фото: Мари-Агнесс Штрак-Циммерман (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Бундестаге критикуют канцлера Германии Олафа Шольца из-за отказа передать Украине дальнобойные ракеты. Речь идет о ракетах Taurus.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман, которую цитирует N-TV.

Политик призвала правительство предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты. Она подчеркнула, что ракеты "нужны срочно".

"Это соответствует международному праву, если Украина знает, откуда ее атакуют, что это также может быть использовано для предотвращения атак там", - сказала Штрак-Циммерман.

При этом она раскритиковала Шольца из-за нежелания предоставить Украине ракеты.

"Я думаю, что проблема снова в канцелярии, где они пытаются не дать этой теме старт", - считает политик.

Дальнобойные ракеты для Украины.

Напомним, еще весной Британия передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые украинские войска уже умело применяют. Также президент Франции Эммануэль Макрон объявил о передаче дальнобойных ракет SCALP.

При этом Германия отвергла просьбу Украины предоставить крылатые ракеты Taurus с дальностью действия до 500 километров. По данным СМИ, Берлин скоро может объявить о передаче Taurus, сейчас продолжаются переговоры с США.

Также, по информации немецкого издания Spiegel, Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты, чтобы сделать невозможным удары ВСУ по территории России, но это не касается территории оккупированного Крыма.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ракети Олаф Шольц Война в Украине Военная помощь
NEWS
Россияне атаковали столицу "Кинжалами", все ракеты сбили, - КГВА
Россияне атаковали столицу "Кинжалами", все ракеты сбили, - КГВА
DAILY
Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины