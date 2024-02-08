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У Зеленского объяснили, чем обусловлено решение сменить Залужного

Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Решение отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного было принято из-за ряда причин. Одна из них - потребность в пересмотре тактики действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка в Telegram.

Он напомнил, что президент Владимир Зеленский решил провести системное обновление руководящего состава ВСУ, включая главнокомандующего. 

"Решение обусловлено необходимостью пересмотреть тактику действий, не обеспечившую в полном объеме должного результата в прошлом году, не допустить стагнации по линии фронта, негативно влияющую на общественные настроения", - написал Подоляк. 

Также он уточнил, что среди причин - потребность в поиске новых функциональных и высокотехнологичных решений для возможности удержания и развития инициативы, а также важность запуска процесса реформирования управленческих принципов в армии.

Залужного отправили в отставку

Напомним, сегодня, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский объявил о своем решении сменить главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Валерия Залужного отправили в отставку

Слухи о том, что Залужного отправят в отставку, появились еще на прошлой неделе. Тогда чиновники и не только со ссылками на “свои источники” сообщали о решении Зеленского уволить главнокомандующего. 

Такие слухи появлялись и в прошлом году, когда между Зеленским и Залужным начался конфликт. Факт конфликта РБК-Украина подтверждали источники. 

Новым главнокомандующим стал Александр Сырский, который ранее был командующим Сухопутных войск ВСУ. 

Более детально о Сырском можете узнать в материале РБК-Украина

 

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Владимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныГенштаб ВСУВойна России против УкраиныМихаил Подоляк