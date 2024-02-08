У Зеленського пояснили, чим обумовлене рішення замінити Залужного

Він нагадав, що президент Володимир Зеленський вирішив провести системне оновлення керівного складу ЗСУ, включаючи головнокомандувача.

"Рішення обумовлене необхідністю переглянути тактику дій, яка не забезпечила в повному обсязі належного результату минулого року, не допустити стагнації по лінії фронту, що негативно впливає на суспільні настрої", - написав Подоляк.

Також він уточнив, що серед причин - потреба у пошуку нових функціональних та високотехнологічних рішень для можливості утримання та розвитку ініціативи, а також важливість запуску процесу реформування управлінських принципів в армії.

Залужного відправили у відставку

Нагадаємо, сьогодні, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський оголосив про своє рішення змінити головнокомандувача Збройних сил України. Валерія Залужного відправили у відставку.

Чутки, що Залужного відправлять у відставку, з'явилися ще минулого тижня. Тоді чиновники і не лише з посиланнями на свої джерела повідомляли про рішення Зеленського звільнити головнокомандувача.

Такі чутки з'являлися і минулого року, коли між Зеленським та Залужним розпочався конфлікт. Факт конфлікту РБК-Україна підтверджували джерела.

Новим головнокомандувачем став Олександр Сирський, який раніше був командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

Більш детально про Сирського можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.