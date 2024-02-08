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У Зеленського пояснили, чим обумовлене рішення замінити Залужного

Фото: Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Рішення відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного було ухвалено через низку причин. Одна з них - потреба у перегляді тактики дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка у Telegram.

Він нагадав, що президент Володимир Зеленський вирішив провести системне оновлення керівного складу ЗСУ, включаючи головнокомандувача.

"Рішення обумовлене необхідністю переглянути тактику дій, яка не забезпечила в повному обсязі належного результату минулого року, не допустити стагнації по лінії фронту, що негативно впливає на суспільні настрої", - написав Подоляк.

Також він уточнив, що серед причин - потреба у пошуку нових функціональних та високотехнологічних рішень для можливості утримання та розвитку ініціативи, а також важливість запуску процесу реформування управлінських принципів в армії.

Залужного відправили у відставку

Нагадаємо, сьогодні, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський оголосив про своє рішення змінити головнокомандувача Збройних сил України. Валерія Залужного відправили у відставку.

Чутки, що Залужного відправлять у відставку, з'явилися ще минулого тижня. Тоді чиновники і не лише з посиланнями на свої джерела повідомляли про рішення Зеленського звільнити головнокомандувача.

Такі чутки з'являлися і минулого року, коли між Зеленським та Залужним розпочався конфлікт. Факт конфлікту РБК-Україна підтверджували джерела.

Новим головнокомандувачем став Олександр Сирський, який раніше був командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

Більш детально про Сирського можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

 

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