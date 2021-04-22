У Зеленського порадили Лукашенку вирішити питання з легітимністю, а не вказувати іншим

Президенту Білорусі Олександру Лукашенку слід дотримуватися дипломатичних рамок і вирішити питання з власної легітимності, перш ніж вказувати, як українському лідеру Володимиру Зеленському слід себе вести. Такі заяви глави держави, який майже 30 років вважається невиїзним, виглядають "смішно".
Так радник керівника Офісу Президента України щодо антикризових комунікацій Михайло Подоляк прокоментував РБК-Україна фразу Лукашенко про "дипломатії Зеленського".
"Скажімо так, вкрай забавно і дивно чути подібні слова від людини, який керує своєю країною майже три десятка років, протягом яких майже незмінно вважається невиїзним. Це, безсумнівно, приголомшливий" дипломатичний навик ". А ще більше вражає навик, який привів його країну до статусу повноцінного сателіта іншої країни. Але якщо говорити серйозно, то панові Лукашенку бажано вирішити питання з власної легітимністю сьогодні у власній країну і намагатися дотримуватися коректних дипломатичних (ось вже парадокс!) рамок, оцінюючи інших лідерів і інші країни ... ", - сказав Подоляк.
Нагадаємо, на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним Лукашенко звернувся до Володимира Зеленського. Він закликав українського лідера "навчиться поводитися дипломатично". Білоруський лідер також зазначив, що прагнення Києва змінити площадку в Мінську "говорить про намір поховати мінські угоди".
Раніше Лукашенко заявляв, що Путін пропонував українській стороні допомогу у відновленні Донбасу. Але офіційний Київ відмовився від цього.
Відзначимо, раніше Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі "в будь-якій точці, де йде війна". Однак російський лідер відмовився від цієї зустрічі, запросивши українського лідера на переговори в Москву.