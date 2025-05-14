У Зеленского предупредили: без Путина в Стамбуле - никакого смысла в переговорах

Переговоры с Россией в Стамбуле без личного участия российского диктатора Владимира Путина не имеют смысла. Только он как инициатор войны может принимать решения, а делегация без мандата - это лишь попытка затянуть время и создать иллюзию диалога.

Подоляк резко отреагировал на сообщения СМИ о том, что Россию на переговорах с Украиной якобы будут представлять глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник российского диктатора Юрий Ушаков.

"Кроме бреда, когда присутствует Россия, ничего быть не может. Потому что смотрите, Лавров и Ушаков не являются людьми, которые принимают соответствующие решения, они не влияют на эти решения. Они являются нефункциональными лицами, которые выполняют, скажем так, скорее информационную работу. Особенно Лавров. Он делает определенные заявления, которые не отличаются адекватностью. Они (россияне - ред.) устами Лаврова, продолжают настаивать на том, с чего они начинали эту войну", - отметил советник руководителя ОП.

Поэтому, по словам чиновника, если Путин не будет принимать лично участия в тех или иных переговорах, то никакого смысла в этих переговорах не будет.

Информационная игра Путина и ответ Украины

"Путину надо было на это все как-то отреагировать на это все (на встречу "коалиции решительных" в Украине 10 мая, во время которой РФ призвали к немедленному прекращению огня на 30 дней и это поддержали США - ред.) Безусловно, что прекращать огонь они не хотят, не могут и не будут. Пока без принуждения они этого делать точно не заинтересованы. И поэтому Путин предложил, как ему казалось, очень хорошую информационную игру", - добавил Подоляк.

По его мнению, Путин заявил о готовности к переговорному процессу в Турции, но не ожидал, что будет дальше.

"А дальше был четкий структурный ответ Украины. Мы сказали, смотрите, мы понимаем, что у вас авторитарная вертикаль управления, мы понимаем, что Путин является единоличным автором войны, безусловно все в этом участвуют, выполняя те или иные функции, но автором является Путин. Но между тем Украина предлагает. Смотрите, есть человек ответственный за войну, понятно, что решения могут принимать только на уровне самого Путина. Пожалуйста, ты захотел в Турции принять участие в переговорах, мы тебя ждем", - пояснил Подоляк.

Неготовность Путина к переговорам

После того, как это было предложение озвучено президентом Владимиром Зеленским, сразу же максимально заинтересованную речь произнес глава США Дональд Трамп, напомнил чиновник.

"Он сказал, что готов будет приобщиться лично к переговорному процессу. То есть если это будет президент Украины, диктатор России и посредник - президент США, то в таком случае можно было бы ожидать абсолютно конкретный результат. Но опять же, учитывая психотип Путина, он не умеет держать удар, он не умеет по-настоящему играть, он не умеет проводить переговоры, он не умеет разговаривать на площадках, которые тотально не контролирует. Он очень боится. И ожидать, что Путин будет играть в эту игру дальше - это точно нонсенс", - считает советник руководителя ОП.

"Пропагандистская делегация" вместо личной встречи

Поэтому Подоляк считает, что Путин, скорее всего, отправит ту делегацию, которая должна создать, по его мнению, впечатление, что РФ готова к перегорам и окончанию войны. Но это будет "исключительно пропагандистская делегация", если там не будет Путина, которая не уполномочена принимать те или иные решения.

"Они (россияне - ред.) просто хотят затянуть время и отсрочить возможность использования более жесткой санкционной политики в отношении РФ. Ну, или там отсрочить поставки противоракетного оружия Украине. Стандартно, все предсказуемо и так далее", - резюмировал Подоляк.