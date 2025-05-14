У Зеленського попередили: без Путіна в Стамбулі - жодного сенсу в переговорах

Переговори з Росією у Стамбулі без особистої участі російського диктатора Володимира Путіна не мають сенсу. Лише він як ініціатор війни може ухвалювати рішення, а делегація без мандата - це лише спроба затягнути час і створити ілюзію діалогу.

Подоляк різко відреагував на повідомлення ЗМІ про те, що Росію на переговорах з Україною нібито представлятимуть глава МЗС РФ Сергій Лавров та помічник російського диктатора Юрій Ушаков.

"Крім маячні, коли присутня Росія, нічого бути не може. Бо дивіться, Лавров і Ушаков не є людьми, які приймають відповідні рішення, вони не впливають на ці рішення. Вони є нефункціональними особами, які виконують, скажімо так, скоріше інформаційну роботу. Особливо Лавров. Він робить певні заяви, які не вирізняються адекватністю. Вони (росіяни - ред.) устами Лаврова, продовжують наполягати на тому, з чого вони починали цю війну", - зазначив радник керівника ОП.

Тому, за словами високопосадовця, якщо Путін не прийматиме особисто участі у тих чи інших переговорах, то ніякого сенсу в цих переговорах не буде.

Інформаційна гра Путіна і відповідь України

"Путіну треба було на це все якось відреагувати на це все (на зустріч "коаліції рішучих" в Україні 10 травня, під час якої РФ закликали до негайного припинення вогню на 30 днів і це підтримали США - ред.). Безумовно, що припиняти вогонь вони не хочуть, не можуть і не будуть. Поки без примусу вони цього робити точно не зацікавлені. І тому Путін запропонував, як йому здавалось, дуже гарну інформаційну гру", - додав Подоляк.

На його думку, Путін заявив про готовність до переговорного процесу в Туреччині, але не очікував, що буде далі.

"А далі була чітка структурна відповідь України. Ми сказали, дивіться, ми розуміємо, що у вас авторитарна вертикаль управління, ми розуміємо, що Путін є одноосібним автором війни, безумовно всі в цьому беруть участь, виконуючи ті чи інші функції, але автором є Путін. Але між тим Україна пропонує. Дивіться, є людина відповідальна за війну, зрозуміло, що рішення можуть приймати тільки на рівні самого Путіна. Будь ласка, ти захотів в Туреччині взяти участь у переговорах, ми тебе чекаємо", - пояснив Подоляк.

Неготовність Путіна до переговорів

Після того, як ця була пропозиція озвучена президентом Володимиром Зеленським, відразу ж максимально зацікавлену промову виголосив глава США Дональд Трамп, нагадав посадовець.

"Він сказав, що готовий буде долучитись особисто до переговорного процесу. Тобто якщо це буде президент України, диктатор Росії і посередник - президент США, то в такому випадку можна було б очікувати на абсолютно конкретний результат. Але знову ж таки, враховуючи психотип Путіна, він не вміє тримати удар, він не вміє по-справжньому грати, він не вміє проводити переговори, він не вміє розмовляти на майданчиках, які тотально не контролює. Він дуже боїться. І очікувати, що Путін буде грати в цю гру далі - це точно нонсенс", - вважає радник керівника ОП.

"Пропагандистська делегація" замість особистої зустрічі

Тому Подоляк вважає, що Путін, скоріш за все, відправить ту делегацію, яка має створити, на його думку, враження, що РФ готова до перегорів та закінчення війни. Але це буде "виключно пропагандистська делегація", якщо там не буде Путіна, яка не вповноважена приймати ті чи інші рішення.

"Вони (росіяни - ред. )просто хочуть затягнути час і відтермінувати можливість використання більш жорсткої санкційної політики щодо РФ. Ну, чи там відтермінувати постачання протиракетної зброї Україні. Стандартно, все передбачувано і так далі", - резюмував Подоляк.