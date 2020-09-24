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Посли G7 сподіваються продовжити співпрацю з Зеленським над реформами в Україні

Четвер 24 вересня 2020 15:42
Посли G7 сподіваються продовжити співпрацю з Зеленським над реформами в Україні
Фото: прапори країн G7 (europa.eu)
Автор: Андрій Козловський

Посли країн "Великої сімки" (G7) сподіваються продовжувати співпрацю з українським президентом Володимиром Зеленським та його командою над реалізацією реформ. Вони покращать "інвестиційний клімат України".

Про це йдеться у повідомленні на сторінці послів у Twitter.

"Посли країн G7 дякують президенту Зеленському за конструктивну дискусію в Миколаєві. Ми сподіваємось продовжувати співпрацювати з ним та його командою на підтримку реформ, які зміцнюють зв'язки наших країн", - зазначили дипломати.

Нагадаємо, напередодні Зеленський зустрівся з послами країн "Великої сімки" та Європейського Союзу, акредитованими в Україні. Він поінформував учасників зустрічі про стан і перспективи реалізації ключових реформ.

Також Зеленський пообіцяв послам G7 захищати незалежність САП та НАБУ.

Крім того, РБК-Україна раніше повідомляло, що посли G7 звернулися до української влади з закликом захистити антикорупційні органи.

Цій заяві передувало рішення Конституційного суду щодо визнання неконституційним указу президента про призначення Артема Ситника на посаду директора НАБУ.

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