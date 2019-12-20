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Підписання контракту з транзиту газу займе мінімум місяць, - Коболєв

Новини » Енергетика     20.12.2019 - 16:48
Підписання контракту з транзиту газу займе мінімум місяць, - Коболєв
Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)

Це технічна умова

Підписання контракту на транзит російського газу через територію України займе мінімум місяць. Про це сказав голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір Радіо НВ.

Він зазначив, що існує технічне обмеження, згідно з яким підписання контракту можливе не раніше, ніж через місяць.

"Якщо буде прийнято рішення міняти стандартний типовий договір на транспортування газу, який погоджує український регулятор, для цих цілей точно потрібен як мінімум місяць. Це просто технічне обмеження, таке є", - сказав Коболєв.

РБК-Україна писало, що вчора Україна, Росія та ЕК досягли принципової угоди по газу. При цьому в Єврокомісії наголошують, що принципову угоду досягнуто по всіх елементах.

Тристоронні газові переговори з транзиту за участю України, Росії та Європейського союзу сьогодні тривають в Мінську.

Раніше в Єврокомісії допустили, що договір щодо транзиту газу може бути підписаний до 1 січня.

Українська сторона відзначала, що на переговорах буде намагатися отримати справедливу оплату за транспортування газу по території України і забезпечити енергетичну безпеку в регіоні.

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