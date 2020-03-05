У Зеленського планують відправити у відставку директора НАБУ

Найближчим часом Верховна рада може внести зміни до профільного закону для звільнення Артема Ситника з посади директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Про це РБК-Україна повідомило ознайомлене з ситуацією джерело.

За словами співрозмовника видання, слідом за генпрокурором Русланом Рябошапкою з прокуратури підуть всі його заступники, крім голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, термін повноважень якого закінчується в листопаді.

Також, за інформацією РБК-Україна, на Банковій вирішили відправити у відставку директора НАБУ Ситника. Оскільки чинний закон не дозволяє відправити Ситника у відставку, його буде змінено вже найближчим часом.

Нагадаємо, у парламент внесли постанову №3039 про звільнення директора НАБУ Артема Ситника. Ініціаторами виступили 209 народних депутатів. Останній етап проходження документа - переданий на розгляд керівництву.

Пізніше перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що наразі відсутні юридичні підстави для звільнення Ситника. Він додав, що у "Слузі народу" розглядаються та напрацьовуються всі варіанти для відставки Ситника.

Крім того, голова комітету ВР з питань антикорупційної політики Анастасія Красносільська пояснювала, що постанова про звільнення Ситника є незаконною. Під час розгляду відповідної постанови депутати не підтримали позицію голови комітету.