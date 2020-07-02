У Зеленського чекають активності спекулянтів на тлі відставки Смолія

Радник президента з економічних питань Олег Устенко заявив, що на тлі відставки голови Національного банку України Якова Смолія очікується активність спекулянтів. Також він вважає можливими ризики, пов'язані з коливаннями на фінансовому ринку.

Про це Він заявив в ефірі телеканалу "Дім".

"Зрозуміло, що є гравці, які намагаються вичавити з цієї ситуації максимум. Коли я почав говорити цю фразу, я думав насамперед про економічних гравців, адже спекулянти, як правило, грають в один, два, три дні, для того, щоб, наскільки це можливо, вичавити із ситуації максимум", - зазначив він.

При цьому він додав, що з середини наступного тижня можливості для швидкого спекулятивного заробітку зникають.

Нагадаємо, напередодні Смолій заявив, що подав у відставку з-за політичного тиску.

Пізніше президент Володимир Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія.

За словами першого заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка, Рада може відправити Смолія у відставку 3 липня.