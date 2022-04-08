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У Зеленського відповіли на пропозицію Лаврова включити Білорусь у число країн-гарантів

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Київ, П'ятниця 08 квітня 2022 16:40
У Зеленського відповіли на пропозицію Лаврова включити Білорусь у число країн-гарантів Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Владислав Красінський, Марія Кучерявець

У президента України Володимира Зеленського відповіли на пропозицію Росії включити Білорусь до країн-гарантів безпеки України. Там вважають такі заяви дивними, враховуючи роль білоруської сторони у російській агресії проти нашої країни.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив радника глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"У переговорному процесі беруть участь дві сторони. Кожна їх має право на свої запитальні позиції. Білорусь запропонована лише російською стороною до обговорення. Дещо дивна пропозиція, враховуючи роль Білорусі у російській агресії полив України. Тим не менш, у РФ і Білорусі союзницькі відносини і саме тому Росія шляхом союзника намагається хоч якісь додаткові умови виставити і посилити свої позиції", - зазначив він.

Що сталося

Нагадаємо, сьогодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва запропонувала Києву включити Білорусь в число країн-гарантів безпеки.

При цьому раніше лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь теж повинна стати стороною переговорного процесу між Україною та Росією.

Зазначимо, що українська сторона називала можливими гарантами безпеки США, Велику Британію, Китай, Францію, Туреччину, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу та Ізраїль.

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