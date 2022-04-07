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Лукашенко вимагає підключити Білорусь до українсько-російських переговорів

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Мінськ, Четвер 07 квітня 2022 13:14
Лукашенко вимагає підключити Білорусь до українсько-російських переговорів Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Наталія Юрченко

Лідер правлячого режиму Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь повинна стати стороною переговорного процесу між Україною і Росією. Він доручив Міністерству закордонних справ реалізувати цю ініціативу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БелТу.

"Не може бути переговорів без участі Білорусі. Якщо ви нас вплутали в це, перш за все західні країни, там, на цих переговорах, природно, повинна прозвучати позиція Білорусі", - заявив Лукашенко.

Він назвав війну в Україні "за парканом", тому вона нібито серйозно впливає на ситуацію в Білорусі. Лукашенко додав, що Росія підтримує ініціативу Білорусі.

"Ніяких сепаратних за спиною Білорусі домовленостей бути не може... І я абсолютно переконаний і знаю, що Росія таку позицію розуміє. І в цьому нічого поганого немає. Але це буде суперечити задуму Заходу. Але це не означає, що ми повинні танцювати під дудку Заходу", - вважає Лукашенко.

За його словами, слов'янські народи повинні "сісти за стіл і домовитися на рівних".

Нагадавши, у Білорусі почали затримувати активістів, які блокували і підривали залізничні колії, щоб перешкодити Росії перекидати сили в Україну.

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