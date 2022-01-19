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У Зеленського відповіли на пропозиції Ердогана про зустріч з Путіним у Туреччині

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Середа 19 січня 2022 18:43
У Зеленського відповіли на пропозиції Ердогана про зустріч з Путіним у Туреччині Фото: радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

Пропозиція президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про переговори Президентів України і РФ Володимира Зеленського і Володимира Путіна в Туреччині продумана. Однак Турецька пропозиція впирається в проблему того, що Кремль не відчуває свою переговорну позицію як сильну.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк.

"Безсумнівно, пропозиція від турецької сторони продумана, потенціал є. Туреччина і президент Реджеп Таїп Ердоган відмінно розуміють ситуацію в нашому регіоні, відмінно знають мотиви як українців, так і росіян. І зрозуміло, що Туреччина добре розуміє свої стратегічні інтереси", - заявив він.

За словами Подоляка, у Росії немає впевненості у своїй правоті, тому вона знаходиться в глухій позиції.

"Але так чи інакше, їх пропозиція впирається в проблему того, що російська сторона не відчуває свою переговорну позицію як дійсно сильну. Одна і та ж відповідь про Мінські угоди на будь-які питання, в тому числі і про ті ескалаційні кроки, які відбуваються саме Росією і на шкоду тим же Мінським угодам, це свідчення того, що у російської сторони немає впевненості у своїй правоті і є тенденція "замикання" себе в досить глухій позиції. Звідси і відмови від більш гнучкої дипломатичної гри", - заявив він.

При цьому він підкреслив, що російській стороні доведеться виходити з "глухої" позиції і рухатися до виконання своїх зобов'язань, яким би не був переговорний формат.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував Зеленському і Путіну обговорити розбіжності в Туреччині.

Крім того, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков відповів на пропозицію Ердогана, заявивши, що у Кремлі вітають зусилля будь-яких країн для врегулювання ситуації в Україні.

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