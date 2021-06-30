У Зеленського відреагували на заяву Путіна: підтвердив можливість переговорів

Заява президента Росії Володимира Путіна про те, що він не відмовляється від зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, підтверджує можливість таких переговорів. І вона свідчить про важливість такої зустрічі для російського президента.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, будь-які публічні заяви на рівні глав держав - це, в тому числі, і спроба отримати перевагу в тому чи іншому питанні.

"Заява Путіна про нібито сумнівність користі від зустрічі з президентом України - з цього ж розряду. Окреслити позиції і отримати негласну перевагу у формуванні переговорної повістки", - зазначив Подоляк.

Він також зазначив, що активність Путіна так чи інакше стосується і питання можливої ​​зустрічі із Зеленським, що явно свідчить про важливість цієї теми для нього.

"З іншого боку, коли ми оцінюємо будь-які заяви представників Росії, слід звертати увагу на формулювання ... Проте, навіть сьогодні Путін підтвердив можливість переговорів з президентом України", - сказав Подоляк.

На його думку, очевидно, що є пов'язані з Україною питання, які б Путін сам хотів би обговорити.

"Більш того, допускаю, що має місце вкрай некоректне інформування Путіна його співрозмовниками про ситуацію в Україні. У цьому інформуванні куди більше міфів, стереотипів, пропагандистської доцільності, ніж реальних знань про те, що насправді відбувається у нас", - додав радник глави Офісу президента.

Подоляк звернув увагу на те, що Путін заявив про домашній арешт нардепа Віктора Медведчука нібито напередодні виборчої кампанії, хоча в Україні не намічаються вибори.

"Таким чином, стала ще більш обгрунтованою необхідність прямих переговорів з президентом Росії - для прояснення коректних позицій сторін і спроби без будь-яких спотворень інформації все-таки знайти шлях для реального припинення війни на Донбасі", - підкреслив він.

Відзначимо, сьогодні Путін на питання про зустріч із Зеленським відповів, що поки не знає для чого зустрічатися, оскільки всі питання по Україні нібито вирішуються в Вашингтоні, Берліні та Парижі.