У Зеленского отреагировали на заявление Путина: подтвердил возможность переговоров

Заявление президента России Владимира Путина о том, что он не отказывается от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, подтверждает возможность таких переговоров. И оно свидетельствует о важности такой встречи для российского президента.

По его словам, любые публичные заявления на уровне глав государств - это, в том числе, и попытка получить преимущество в том или ином вопросе.

"Заявление Путина о якобы сомнительности пользы от встречи с президентом Украины - из этого же разряда. Обозначить позиции и получить негласное преимущество в формировании переговорной повестки", - отметил Подоляк.

Он также отметил, что активность Путина так или иначе касается и вопроса возможной встречи с Зеленским, что явно свидетельствует о важности этой темы для него.

"С другой стороны, когда мы оцениваем любые заявления представителей России, нужно обращать внимание на формулировки… Тем не менее, даже сегодня Путин подтвердил возможность переговоров с президентом Украины", - сказал Подоляк.

По его мнению, очевидно, что есть связанные с Украиной вопросы, которые бы Путин сам хотел бы обсудить.

"Более того, допускаю, что имеет место крайне некорректное информирование Путина его собеседниками о ситуации в Украине. В этом информировании куда больше мифов, стереотипов, пропагандистской целесообразности, чем реальных знаний о том, что на самом деле происходит у нас", - добавил советник главы Офиса президента.

Подоляк обратил внимание на то, что Путин заявил о домашнем аресте нардепа Виктора Медведчука якобы в преддверии избирательной кампании, хотя в Украине не намечаются выборы.

"Таким образом, стала еще более обоснованной необходимость прямых переговоров с президентом России - для прояснения корректных позиций сторон и попытки без каких-либо искажений информации все-таки найти путь для реального прекращения войны на Донбассе", - подчеркнул он.

Отметим, сегодня Путин на вопрос о встрече с Зеленским ответил, что пока не знает для чего встречаться, поскольку все вопросы по Украине якобы решаются в Вашингтоне, Берлине и Париже.