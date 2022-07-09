У Зеленського відреагували на ворожі удари по Харкову та Кривому Рогу

"Харків, Кривий Ріг. Черговий удар росіян по житлових кварталах наших міст, по мирних людях. На жаль, загинула молода дівчина… Для росіян - це і є поле бою. Тактика боягузів - бити по житлових будинках, школах, садочках. Бо вони не можуть перемогти на справжньому полі бою", - написав Єрмак.

При цьому він наголосив, ЗСУ нарощують потужність і країна отримує більше зброї і буде зроблено все, щоб її було ще більше.

"Бо ми повинні вигнати цю нечисть з України", - підсумував Єрмак.

Удари по Харкову та Кривому Рогу

Нагадаємо, сьогодні російські війська завдали ракетного по одному з житлових районів Харкова. Внаслідок чого постраждали четверо людей.

Також вранці окупанти вдарили і по Інгулецькому районі Кривого Рогу. Кількість загиблих зросла до двох.

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