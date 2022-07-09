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Російські війська завдали ракетного удару по Харкову

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Харків, Субота 09 липня 2022 10:38
Російські війська завдали ракетного удару по Харкову Фото: російські війська завдали ракетного удару по Харкову (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти завдали по одному з житлових районів Харкова, попередньо, ракетного удару. До цього містяни чули потужний вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

Оновлено 11:03. Ракетний удар завдали по центру міста.

Про це повідомила радник голови Харківської облради Наталія Попова у Facebook.

Оновлено 10:59. Стало відомо про чотирьох постраждалих.

Як повідомляє очільник області, за попередніми даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок удару отримали легкі ушкодження 4 людини.

Медики надають їм всю необхідну допомогу.

"У Харкові в одному з житлових районів окупанти завдали, попередньо, ракетного удару. На місці працюють всі служби", - пише Синєгубов.

Він закликав місцевих жителів максимально обмежити перебування на вулицях міста, оскільки російські окупанти діють підступно та непередбачувано, намагаючись залякати мирне населення.

Нагадаємо, сьогодні в Харкові пролунав потужний вибух, під час якого в місті та області повітряної тривоги не оголошували.

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Харків ракетный удар
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