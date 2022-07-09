У Зеленского отреагировали на вражеские удары по Харькову и Кривому Рогу

"Харьков, Кривой Рог. Очередной удар россиян по жилым кварталам наших городов, по мирным людям. К сожалению, погибла молодая девушка ... для россиян - это и есть поле боя. Тактика трусов - бить по жилым домам, школам, садикам. Потому что они не могут одержать победу на настоящем поле боя", - написал Ермак.

При этом он подчеркнул, ВСУ наращивают мощность и страна получает больше оружия и будет сделано все, чтобы его было еще больше.

"Потому что мы должны выгнать эту нечисть из Украины", - подытожил Ермак.

Удары по Харькову и Кривому Рогу

Напомним, сегодня российские войска нанесли ракетный по одному из жилых районов Харькова. В результате пострадали четыре человека.

Также утром оккупанты ударили и по Ингулецкому району Кривого Рога. Число погибших возросло до двух.

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