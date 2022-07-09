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У Зеленського відреагували на ворожі удари по Харкову та Кривому Рогу

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Київ, Субота 09 липня 2022 11:45
У Зеленського відреагували на ворожі удари по Харкову та Кривому Рогу Фото: Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Удари російських військ по житловим кварталам є тактикою боягузів. Бо вороги не можуть перемогти на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

"Харків, Кривий Ріг. Черговий удар росіян по житлових кварталах наших міст, по мирних людях. На жаль, загинула молода дівчина… Для росіян - це і є поле бою. Тактика боягузів - бити по житлових будинках, школах, садочках. Бо вони не можуть перемогти на справжньому полі бою", - написав Єрмак.

При цьому він наголосив, ЗСУ нарощують потужність і країна отримує більше зброї і буде зроблено все, щоб її було ще більше.

"Бо ми повинні вигнати цю нечисть з України", - підсумував Єрмак.

Удари по Харкову та Кривому Рогу

Нагадаємо, сьогодні російські війська завдали ракетного по одному з житлових районів Харкова. Внаслідок чого постраждали четверо людей.

Також вранці окупанти вдарили і по Інгулецькому районі Кривого Рогу. Кількість загиблих зросла до двох.

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