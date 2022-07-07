У Зеленського відреагували на відставку Джонсона

В Офісі президента подякували прем'єр-міністру Великобританії Борису Джонсону , який оголосив про свою відставку, за те, що усвідомив загрозу "радіочастотного монстра" і завжди був в авангарді підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter .

"Бути лідером - називати російське зло злом і брати на себе відповідальність у найважчі часи. Бути лідером - першим прибути до Києва, попри ракетні обстріли. Спасибі, Борис Джонсон", - написав він.

Подоляк заявив, що в складні часи завжди є можливість проявитися в гірших або кращих якостях свого характеру.

"Це можливість відмовитися від стереотипів від того, що вчора було нормально, як нам здавалося. На жаль, ось вся нормальність з учорашнього дня ось вся "ріал політик" призвели до того, що монстр проявив свої найгірші риси. Монстр прийшов в суверенну державу і почав тут все руйнувати і масово вбивати людей. Пан Джонсон - людина, яка відразу стала називати речі своїми іменами, яка відразу запропонувала глобальній політиці змінити принципи і стати більш відповідальною, і не робити вигляд, що це якась маленька конфліктна ситуація", - заявив він.

Радник глави ОП підкреслив, що завдяки Джонсону Україна має все потрібне для ефективної оборони країни.

"Це і зброя, і партнерство, і коаліцію. Саме завдяки пану Джонсону ми розуміємо, що перемога - це дійсно символ майбутнього в Україні. Перемога буде за нами тому, що цивілізований світ повністю знаходиться на проукраїнських позиціях. Саме тому ми дуже вдячні нашим партнерам, пану Джонсону за те, що маємо можливість ефективно виконувати свою роботу", - додав він.