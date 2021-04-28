У Зеленського є підстава розпустити Раду, - Стефанчук

У президента України Володимира Зеленського є юридична підстава для розпуску Верховної ради . Чи вона буде використана чи ні - це вже питання до президента.

Про це заявив в інтерв'ю "Українській правді" заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук.

За його словами, у Конституції прописані чіткі підстави розпуску Ради.

"Станом на сьогодні одна така підстава, на мою думку, є", - повідомив він.

Стефанчук зазначив, що формальною підставою є те, що депутати не збирались більше 30 днів.

"Так сталося, що в період з грудня по січень, я звісно можу помилятися, бо якраз тоді хворів, Верховна Рада не збиралася більше 30 днів", - зазначив він.

Заступник голови Ради зазначив, що з ним розмов про розпуск парламенту не було.