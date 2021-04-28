У Зеленського є підстава розпустити Раду, - Стефанчук
У президента України Володимира Зеленського є юридична підстава для розпуску Верховної ради. Чи вона буде використана чи ні - це вже питання до президента.
Про це заявив в інтерв'ю "Українській правді" заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук.
За його словами, у Конституції прописані чіткі підстави розпуску Ради.
"Станом на сьогодні одна така підстава, на мою думку, є", - повідомив він.
Стефанчук зазначив, що формальною підставою є те, що депутати не збирались більше 30 днів.
"Так сталося, що в період з грудня по січень, я звісно можу помилятися, бо якраз тоді хворів, Верховна Рада не збиралася більше 30 днів", - зазначив він.
Заступник голови Ради зазначив, що з ним розмов про розпуск парламенту не було.
Нагадаємо, голова франції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що ймовірність, що президент Володимир Зеленський розпустить Верховну раду, складає менше ніж 1%.
Як відомо, Зеленський вже розпускав парламент. Це сталося під час його інавгурації у 2019 році.