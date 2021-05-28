У Зеленського пояснили причини блокування Росією Керченської протоки

Глава представництва президента в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич назвав причини блокування Російською Федерацією Керченської протоки. За його словами, агресивні дії РФ спрямовані не так на нанесення економічних збитків Україні, як на політичні дивіденди.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Небезпечні ігри. Навіщо Росія перекрила Керченську протоку і чим може відповісти Україна".
"Формально прохід для комерційних, торгових суден через протоку не закритий. Тобто вони можуть ходити в порти Бердянська, Маріуполя і навпаки. Тут швидше є елемент тиску на Україну і бажання показати міжнародному співтовариству, що РФ вважає ці морські простори своїми. Я б сказав, що тут швидше політичні мотиви, ніж економічні", - пояснив Кориневич.
Політичний аспект полягає в тому, що Росія в порушення правил морського судноплавства перекрила вільний доступ до міжнародної протоки. При цьому, повідомлення про перекриття акваторій навіть не опубліковано в системі міжнародних оповіщень NAVAREA, що свідчить від тому, що РФ вважає їх своїм територіальним морем.
Також Кориневич зазначив, що надзвичайна ситуація в акваторії Азовського моря може зажадати екстреної присутності рятувальних і ремонтних кораблів, у тому числі і українських, але через обмеження, введені РФ, туди не зможуть потрапити неросійські судна.
Нагадаємо, 24 квітня Росія на півроку заборонила прохід іноземних військових кораблів та інших державних суден у районах Кримської акваторії.
Також РБК-Україна писало, що Військовий комітет НАТО обговорив у Брюсселі загрозу Україні з боку Росії.