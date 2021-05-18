Військовий комітет НАТО обговорив у Брюсселі загрозу Україні з боку Росії

В ході засідання Хомчак повідомив про ситуацію навколо України і в районі проведення операції об'єднаних сил на Донбасі. "Росія не залишає спроб повернути нашу державу в сферу власного впливу. Однак кремлівські стратеги гібридних воєн не можуть зрозуміти, що Україна пройшла точку неповернення і назад шляху немає", - зазначив він.

Головнокомандувач закликав НАТО сформувати системний і консолідований підхід до нейтралізації російських викликів і загроз у контексті ситуації на українському напрямку, де Україна перебуває на "передовій боротьби з імперськими амбіціями Москви за вісім років".

Глава військового комітету НАТО і старший військовий радник генсека Альянсу Стюарт піч зазначив, що Росія продовжує свою агресивну модель поведінки, включаючи постійне порушення українського суверенітету і територіальна цілісність і зміцнення українського кордону. "Хоч ми і спостерігали деяке скорочення чисельності російських військ біля кордону, але їх десятки тисяч, зі зброєю і технікою. Росія намагається ввести обмеження в Чорному морі, включаючи вихід до Азовського моря через Керченську протоку", - додав він.