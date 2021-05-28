У Зеленского объяснили причины блокирования Россией Керченского пролива

Глава представительства президента в Автономной республике Крым Антон Кориневич назвал причины блокирования Российской Федерацией Керченского пролива . По его словам, агрессивные действия РФ направлены не так на нанесение экономических убытков Украине, как на политические дивиденды.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Опасные игры. Зачем Россия перекрыла Керченский пролив и чем может ответить Украина".

"Формально проход для коммерческих, торговых судов через пролив не закрыт. То есть они могут ходить в порты Бердянска, Мариуполя и наоборот. Тут скорее есть элемент давления на Украину и желание показать международному сообщество, что РФ считает эти морские пространства своими. Я бы сказал, что тут скорее политические мотивы, чем экономические", - объяснил Кориневич.

Политический аспект заключается в том, что Россия в нарушение правил морского судоходства перекрыла свободный доступ к международному проливу. При этом, извещение о перекрытии акваторий даже не опубликовано в системе международных оповещений NAVAREA, что свидетельствует от том, что РФ считает их своим территориальным морем.

Также Кориневич отметил, что чрезвычайная ситуация в акватории Азовского моря может потребовать экстренного присутствия спасательных и ремонтных кораблей, в том числе и украинских, но из-за ограничений, введенных РФ, туда не смогут попасть нероссийские суда.