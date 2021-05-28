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Чим Україна може відповісти на перекриття Росією Керченської протоки: відповідь експерта

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Київ, П'ятниця 28 травня 2021 09:51
Чим Україна може відповісти на перекриття Росією Керченської протоки: відповідь експерта Фото: російський флот в Чорному морі (facebook.com/mod.mil.rus1)
Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

Росія на півроку обмежила судноплавство в трьох районах Чорного моря, в тому числі і біля Керченської протоки. Експерт розповів, як Україна може відповісти на це.

Про це повідомив РБК-Україна керівник організації "Інститут стратегічних чорноморських досліджень" Олександр Хара, йдеться в матеріалі "Небезпечні ігри. Навіщо Росія перекрила Керченську протоку і чим може відповісти Україна".

За його словами, Україні слід розірвати підписаний у грудні 2003 року Договір між Україною та Росією про спільне користування Азовським морем і Керченською протокою.

Він вважає, що договір був укладений під тиском РФ після конфлікту навколо острова Тузла і абсолютно невигідний Україні.

Також, за словами експерта, Верховна рада повинна прийняти закон про територіальні води, а Кабмін - ввести заборону на перебування в територіальному морі України всіх російських суден.

Хара вважає, якщо РФ зважиться на повноцінну блокаду українських портів, то слід відповісти аналогічними заходами проти ключового російського порту на Чорному морі - Новоросійська.

"Тоді це буде серйозний удар по експортних можливостях РФ і по її військових здібностях", - вважає він.

Нагадаємо, військовий комітет НАТО обговорив у Брюсселі загрозу Україні з боку Росії.

Зазначимо, на думку голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнеко, теоретично Росія може зважитися на вторгнення вглиб України з Кримського півострова.

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