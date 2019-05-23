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Указ про розпуск Ради і вибори опубліковано в Урядовому кур‘єрі

Новини » Вибори 2019    23.05.2019 - 08:36
Указ про розпуск Ради і вибори опубліковано в Урядовому кур‘єрі
Фото: Володимир Зеленський у парламенті (president.gov.ua)

Указ вступає в силу з дня його опублікування

В офіційній газеті центральних органів влади України "Урядовий кур'єр" опубліковано указ президента України про розпуск Верховної ради та позачергові парламентські вибори. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на газету.

Зокрема, у документі зазначається, що позачергові вибори до парламенту мають відбутися 21 липня 2019 року. Указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто сьогодні - 23 травня 2019 року.

Також президент Володимир Зеленський даним документом доручив Кабінету міністрів України виділити фінансування на проведення виборів.

Указ про розпуск Ради і вибори опубліковано в Урядовому кур‘єрі

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив про розпуск Верховної ради під час церемонії інавгурації 20 травня.

Учора, 22 травня, народні депутати не підтримали включення до порядку денного законопроекту президента Володимира Зеленського про вибори. У документі пропонувалось внести зміни до закону "Про вибори народних депутатів" - скасувати мажоритарну систему.

Згодом Зеленський прокоментував таке рішення парламенту, заявивши, що "старі політики обрали стару систему, бо тільки вона дає їм шанс продовжити політичне життя".

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