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Міноборони звернулося до українців у тилу

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Четвер 11 серпня 2022 15:10
Міноборони звернулося до українців у тилу Фото: заступник Міністра оборони Анна Маляр (facebook com ganna maliar)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство оборони України закликало українців у тилу боротися з російськими окупантами на всіх можливих фронтах. Зокрема, на економічному, інформаційному та дипломатичному.

Про це заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Окремо звертаюся до жителів тилових міст і сіл. Попри умовну тишу в ваших містах, активна фаза війни триває, а іноді жорстокість російських злочинців тільки наростає. Випробування війною спільне для всіх нас. Сьогодні кожен з нас воїн і наша перемога буде спільною", - заявила вона.

Маляр підкреслила, що ЗСУ знають що роблять і великий обсяг інформації не виходить за рамки дозволеного у воєнний час.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков назвав три кроки для повної деокупації України.

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