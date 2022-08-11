Міноборони звернулося до українців у тилу

Міністерство оборони України закликало українців у тилу боротися з російськими окупантами на всіх можливих фронтах. Зокрема, на економічному, інформаційному та дипломатичному.

Про це заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Окремо звертаюся до жителів тилових міст і сіл. Попри умовну тишу в ваших містах, активна фаза війни триває, а іноді жорстокість російських злочинців тільки наростає. Випробування війною спільне для всіх нас. Сьогодні кожен з нас воїн і наша перемога буде спільною", - заявила вона.

Маляр підкреслила, що ЗСУ знають що роблять і великий обсяг інформації не виходить за рамки дозволеного у воєнний час.