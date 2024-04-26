У Зеленского обсудили с Японией шаги конфискации замороженных активов РФ

Заместитель главы Офиса президента Ирина Мудра встретилась с Чрезвычайным и Полномочным послом Японии в Украине Кунинори Мацудой. Стороны рассмотрели конкретные шаги по конфискации замороженных российских активов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
Стороны обсудили укрепление сотрудничества для привлечения России к ответственности за ее агрессивную войну против Украины и создание специального трибунала.
"У нас есть два ключевых принципа, на которых должен основываться трибунал. Он должен быть строго международным. Во-вторых, не может быть личной неприкосновенности для высших должностных лиц государства-агрессора", - подчеркнула Ирина Мудра.
Помимо этого заместитель главы Офиса президента и посол Японии рассмотрели конкретные шаги по конфискации замороженных российских активов и внедрению международного компенсационного механизма.
Ранее мы писали, что по информации AP, США вряд ли конфискуют российские активы без согласия G7 и ЕС, несмотря на подписанный большой пакет помощи президентом США Джо Байденом.
Также мы сообщали, что по словам министра финансов США Джанет Йеллен, есть несколько вариантов конфискации замороженных активов России.
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