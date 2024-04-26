У Зеленского обсудили с Японией шаги конфискации замороженных активов РФ

Стороны обсудили укрепление сотрудничества для привлечения России к ответственности за ее агрессивную войну против Украины и создание специального трибунала.

"У нас есть два ключевых принципа, на которых должен основываться трибунал. Он должен быть строго международным. Во-вторых, не может быть личной неприкосновенности для высших должностных лиц государства-агрессора", - подчеркнула Ирина Мудра.

Помимо этого заместитель главы Офиса президента и посол Японии рассмотрели конкретные шаги по конфискации замороженных российских активов и внедрению международного компенсационного механизма.