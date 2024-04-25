США вряд ли конфискуют российские активы без согласия G7 и ЕС, - AP

Большой пакет помощи США Украине и другим союзникам, подписанный президентом Джо Байденом в среду, также позволяет его администрации конфисковать российские государственные активы и использовать их в пользу Украины. Но США вряд ли сделают это без согласия других членов Большой семерки и Европейского союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

В США заморожены 5 миллиардов долларов российского центрального банка.

Конфискации будут осуществляться в соответствии с положениями Закона о возобновлении экономического процветания и возможностей для украинцев, включенного в законопроект о помощи Украине.

Новый закон требует от президента США и Министерства финансов начать поиск российских активов в Соединенных Штатах в течение 90 дней и отчитаться об этом Конгрессу в течение 180 дней. Через месяц после этого срока президенту будет позволено "арестовывать, конфисковать, передавать или передавать права" на любые российские государственные суверенные активы, включая любые интересы, в рамках юрисдикции США.

Но США хотят продолжать консультации с глобальными союзниками и действовать вместе, что скорее всего замедлит процесс, пишет агентство AP.

Советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в среду, что этот вопрос будет важной темой во время встречи лидеров стран G7 в Италии в июне, добавив, что "идеал состоит в том, чтобы мы все двигались вместе".

Подписанный Байденом закон утверждает, что "любые усилия Соединенных Штатов по конфискации и перепрофилированию российских суверенных активов" должны осуществляться вместе с международными союзниками, включая G7, 27 членов Европейского Союза и другие страны в рамках скоординированных усилий.

Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что США вряд ли будут действовать без поддержки союзников из G7.

Риски для США

Критики закона утверждают, что использование глобальных финансов против России может навредить репутации доллара США как доминирующей мировой валюты.

Конфискация российских активов может вынудить такие страны, как Китай, крупнейший владелец казначейских обязательств США, решить, что хранить свои резервы в долларах США опасно.

Позиция ЕС