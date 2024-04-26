У Зеленського обговорили з Японією кроки щодо конфіскації заморожених активів РФ

Сторони обговорили зміцнення співпраці для притягнення Росії до відповідальності за її агресивну війну проти України та створення спеціального трибуналу.

"У нас є два ключові принципи, на яких має ґрунтуватися трибунал. Він має бути суворо міжнародним. По-друге, не може бути особистої недоторканності для вищих посадових осіб держави-агресора", - наголосила Ірина Мудра.

Крім цього заступниця голови Офісу президента та посол Японії розглянули конкретні кроки щодо конфіскації заморожених російських активів та впровадження міжнародного компенсаційного механізму.