У Зеленского назвали условие окончательного завершения войны с Россией

Война России против Украины окончательно закончится только при условии полного поражения агрессора на территории нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в интервью 24 каналу .

"Я хочу, чтобы все поняли. Фактически война закончится только тогда, когда Россия проиграет на территории Украины в полном объеме. 90% украинского общества имеют консенсус. Война может закончиться в тот момент, когда Россия окончательно покинет территорию Украины в полном объеме", - заявил Подоляк.

Он также отметил, что сейчас нельзя идти на подписание мирного договора с Россией, поскольку война на этом не прекратится.

"Это не будет финалом войны. Это будет начало другого этапа войны. И опять-таки мы получим внутренние негативные процессы в Украине", - добавил Подоляк.