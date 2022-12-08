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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Зеленського назвали умову остаточного завершення війни з Росією

Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Війна Росії проти України остаточно закінчиться лише за умови повної поразки агресора на території нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв'ю 24 каналу.

"Я хочу, щоб усі зрозуміли. Фактично війна закінчиться лише тоді, коли Росія програє на території України в повному обсязі. 90% українського суспільства мають консенсус. Війна може закінчитись у той момент, коли Росія остаточно залишить територію України в повному обсязі", - заявив Подоляк.

Він також зазначив, що зараз не можна йти на підписання мирного договору з Росією, оскільки війна на цьому не припиниться.

"Це не буде фіналом війни. Це буде початок іншого етапу війни. І знову ж таки ми отримаємо внутрішні негативні процеси в Україні", - додав Подоляк.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Росія може планувати фальшивий мир з Україною для того, щоб розпочати новий наступ.

Також ми писали, що, за словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, Росія зараз не готова до мирних переговорів, оскільки має намір продовжувати війну.

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