Кулеба о заявлениях РФ по переговорам: они готовятся к новым боям, а не к разговорам

Российские оккупанты не хотят переговоров и готовятся к новым боям в войне против Украины. Они уже перебросили свои войска на Донбасс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в интервью The Wall Street Journal .

По его словам, несмотря на ряд заявлений Москвы о стремлении к мирным переговорам, поведение страны-агрессора показывает, что она не готова к диалогу.

Он добавил, что после вывода своих войск из Херсона оккупанты уже перебросили солдат на Донбасс, где они пытаются захватить Бахмут.

"Они готовятся к новым сражениям, к новым наступательным операциям, а не к переговорам. Так что ничто не говорит в пользу того, что Россия готова к переговорам", - подчеркнул Кулеба.