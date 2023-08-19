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У Зеленского назвали три шага к передаче истребителей Gripen Украине

Фото: пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

До передачи шведских истребителей Gripen Украине остается три шага.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Теоретически, до этого (предоставления самолетов - ред.) остается три шага. Сейчас тестирование самолетов, потом тренировки, потом политическое согласие, и только потом предоставление этих самолетов. Пока это теоретически. Смотрим, что можем сделать", - заявил он.

При этом Никифоров добавил, что Украина на самом деле сосредоточена на F-16.

"Причина в том, что их изготовлено больше всего, поэтому их проще получить. Но мы сконцентрированы не только на них. У нас в порядке легкости или желательности получения есть перечень из четырех самолетов - это F-16, Gripen, французские Rafale, и, кажется, Typhoon. Поэтому сосредоточены мы не только на F-16", - заявил он.

Пресс-секретарь Зеленского добавил, что Gripen - это хорошая альтернатива, поскольку он универсален, он менее требователен.

"Он очень хорошо себя продемонстрировал. Сейчас проходит тестирование украинских пилотов на этих самолетах и отзывы хорошие", - заявил он.

JAS 39 Gripen

Недавно правительство Швеции разрешило украинским летчикам пройти обучение на шведском истребителе JAS 39 Gripen. Также пилоты смогут заниматься на тренажерах и совершать пробные полеты.

Передача Украины F-16

Украинские официальные лица и военные уже достаточно длительное время просят у западных союзников начать поставки современных истребителей. Они необходимы Украине для того, чтобы защититься от постоянных российских обстрелов, а также составить конкуренцию авиации РФ.

17 августа США одобрили передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов.

Кроме того, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украине предоставят американские истребители F-16 после завершения обучения пилотов.

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