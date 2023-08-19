У Зеленського назвали три кроки до передачі винищувачів Gripen Україні

"Теоретично, до цього (надання літаків - ред.) залишається три кроки. Зараз тестування літаків, потім тренування, потім політична згода, і лише потім надання цих літаків. Поки це теоретично. Дивимось, що можемо зробити", - заявив він.

При цьому Никифоров додав, що Україна насправді зосереджена на F-16.

"Причина в тому, що їх виготовлено найбільше, тому їх простіше отримати. Але ми сконцентровані не лише на них. У нас у порядку легкості чи бажаності отримання є перелік з чотирьох літаків - це F-16, Gripen, французькі Rafale, і, здається, Typhoon. Тому зосереджені ми не лише на F-16", - заявив він.

Прес-секретар Зеленського додав, що Gripen - це хороша альтернатива, оскільки він універсальний, він менш вимогливий.

"Він дуже добре себе продемонстрував. Зараз проходить тестування українських пілотів на цих літаках і відгуки хороші", - заявив він.

JAS 39 Gripen

Нещодавно уряд Швеції дозволив українським льотчикам пройти навчання на шведському винищувачі JAS 39 Gripen. Також пілоти матимуть змогу займатися на тренажерах і здійснювати пробні польоти.

Передача Україні F-16

Українські офіційні особи та військові вже досить тривалий час просять у західних союзників розпочати постачання сучасних винищувачів. Вони необхідні Україні для того, щоб захиститися від постійних російських обстрілів, а також скласти конкуренцію авіації РФ.

17 серпня США схвалили передачу Україні винищувачів F-16 із Данії та Нідерландів.

Крім того, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україні нададуть американські винищувачі F-16 після завершення навчання пілотів.

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