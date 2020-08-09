ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Зеленського назвали підстави для перетину адмінмежі з Кримом

Крим, Неділя 09 серпня 2020 10:59
У Зеленського назвали підстави для перетину адмінмежі з Кримом
Фото: КПВВ на адмінмежі з Кримом (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Після перетину КПВВ потрібно обов'язково пройти самоізоляцію

Згідно з рішенням Кабінету міністрів України пропуск осіб через КПВВ на адміністративній межі з Кримом обмежено. Потрапити на підконтрольну Україні територію можна лише за певних підстав.

Про це заявили у представництві президента України в Криму.

Так, підставою для перетину контрольних пунктів в'їзду та виїзду на адмінмежі з Кримом під час тимчасового обмеження їх роботи є:

  • подача абітурієнтом (з одним з батьків/опікунів) документів для вступу до навчального закладу;
  • наявність будь-яких підтверджень проживання в Криму або на підконтрольній території за відсутності реєстрації місця проживання;
  • необхідність дотримання принципу єдності сім’ї;
  • тяжка хвороба особи та необхідність поповнення запасів ліків та/чи отримання медичної допомоги;
  • смерть або тяжка хвороба близьких родичів;
  • інші випадки, коли ситуація вимагає невідкладного перетину особою адмінмежі в будь-якому напрямку (політичне переслідування).

Після перетину КПВВ з окупованої території громадяни повинні обов'язково пройти двотижневу самоізоляцію, яку можна припинити після отримання негативного тесту на COVID-19.

Нагадаємо, український уряд поки не планує скасовувати обов'язкову самоізоляцію після перетину КПВВ з окупованої території; Шмигаль розповів, за яких умов можуть скасувати це обмеження.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України КримКПВВ
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся