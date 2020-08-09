У Зеленського назвали підстави для перетину адмінмежі з Кримом

Фото: КПВВ на адмінмежі з Кримом (president.gov.ua)

Після перетину КПВВ потрібно обов'язково пройти самоізоляцію

Згідно з рішенням Кабінету міністрів України пропуск осіб через КПВВ на адміністративній межі з Кримом обмежено. Потрапити на підконтрольну Україні територію можна лише за певних підстав.

Про це заявили у представництві президента України в Криму.

Так, підставою для перетину контрольних пунктів в'їзду та виїзду на адмінмежі з Кримом під час тимчасового обмеження їх роботи є:

подача абітурієнтом (з одним з батьків/опікунів) документів для вступу до навчального закладу;

наявність будь-яких підтверджень проживання в Криму або на підконтрольній території за відсутності реєстрації місця проживання;

необхідність дотримання принципу єдності сім’ї;

тяжка хвороба особи та необхідність поповнення запасів ліків та/чи отримання медичної допомоги;

смерть або тяжка хвороба близьких родичів;

інші випадки, коли ситуація вимагає невідкладного перетину особою адмінмежі в будь-якому напрямку (політичне переслідування).

Після перетину КПВВ з окупованої території громадяни повинні обов'язково пройти двотижневу самоізоляцію, яку можна припинити після отримання негативного тесту на COVID-19.

Нагадаємо, український уряд поки не планує скасовувати обов'язкову самоізоляцію після перетину КПВВ з окупованої території; Шмигаль розповів, за яких умов можуть скасувати це обмеження.