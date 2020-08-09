У Зеленського назвали підстави для перетину адмінмежі з Кримом

Після перетину КПВВ потрібно обов'язково пройти самоізоляцію
Згідно з рішенням Кабінету міністрів України пропуск осіб через КПВВ на адміністративній межі з Кримом обмежено. Потрапити на підконтрольну Україні територію можна лише за певних підстав.
Про це заявили у представництві президента України в Криму.
Так, підставою для перетину контрольних пунктів в'їзду та виїзду на адмінмежі з Кримом під час тимчасового обмеження їх роботи є:
Після перетину КПВВ з окупованої території громадяни повинні обов'язково пройти двотижневу самоізоляцію, яку можна припинити після отримання негативного тесту на COVID-19.
Нагадаємо, український уряд поки не планує скасовувати обов'язкову самоізоляцію після перетину КПВВ з окупованої території; Шмигаль розповів, за яких умов можуть скасувати це обмеження.