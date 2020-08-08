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Уряд поки не планує скасовувати самоізоляцію після перетину КПВВ

Україна, Субота 08 серпня 2020 20:24
Уряд поки не планує скасовувати самоізоляцію після перетину КПВВ
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Вимоги скасують, коли дозволить епідемічна ситуація

Україна поки не планує скасовувати обов'язкову 14-денну самоізоляцію після перетину контрольних пунктів в'їзду-виїзду на межі з окупованими територіями. Уряд не хоче "імпортувати" в Україну коронавірусну інфекцію.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За словами Шмигаля, уряд має інформацію, що на окупованих територіях епідемічна ситуація складніша за ситуацію на решті території України.

"На цей час ви бачите ситуацію на підконтрольній Україні території, ми, на жаль, не знаємо, яка вона на тимчасово окупованих територіях. За окремими даними, вона складніша. Ми вимушені вводити обмеження як на кордонах України, так і на лінії розмежування", - пояснив він.

Глава уряду додав, що прикордонники мають право в окремих випадках ухвалювати рішення щодо скасування обов'язкової самоізоляції.

"Загалом поки є карантинні обмеження і ситуація настільки складна, вона буде лишатися керованою ось так, як лишалася до цього часу", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення про закриття пунктів пропуску на адміністративній межі з окупованим Кримом через складну ситуацію з коронавірусом; перетин КПВВ дозволяється лише певним категоріям громадян.

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