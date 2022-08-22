Напад Росії на НАТО. Кулеба розповів про сценарій, за яким Україна могла захистити небо

НАТО могло б патрулювати українське небо, аби забезпечити гарантії безпеки свого східного флангу ще до початку повномасштабної війни Росії проти України. У такому разі РФ могла б не зважитись на порушення повітряного простору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що коли почалася повномасшбана війна Росії проти України, літаки окупантів почувалися в українському повітряному просторі як вдома.

За його словами, тоді було два рішення - "швидке і менш швидке".

Швидке - це закрите небо. На практиці це означає вхід літаків країн НАТО у повітряний простір України і збиття ними російських військових літаків у разі їх появи.

"Чи потрібно було качати цю тему? Абсолютно потрібно. Чи була вона на той момент реалістичною? Ні, не була, але вона дозволила нам перейти до вирішення другого питання, більш тривалого", - сказав Кулеба.

Друге, триваліше, рішення - це поставка України систем ППО та літаків.

"І тоді, шугонувши темою закриття неба і не отримавши цього, зрушилося з місця тема допомоги протиповітряній та протиракетної оборони України", - додав Кулеба.

Проте, за словами міністра, був й інший сценарій. НАТО могло б ще до 24 лютого заявити, що готове патрулювати українське небо для гарантування безпеки свого східного флангу.

"Тоді будь-який російський літак вторгнення мав би збити натівський літак. А це вже не напад НАТО на Росію, а напад Росії на НАТО. Я вірю, що Росія злякалася б, не пішла б на це, і ми би захистили своє небо. Але, на жаль, стратегія наших партнерів тоді буда не превентивна", - сказав Кулеба.