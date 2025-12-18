Не будут воевать за нас: Зеленский объяснил роль присутствия европейских войск

Присутствие европейских войск не означает, что они будут воевать вместо Украины. Это уменьшит процент агрессии РФ.

Как передает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами в Брюсселе.

"Мы не считаем, что Европа должна заменить Соединенные Штаты Америки. И безусловно так же и относимся к гарантиям безопасности Соединенных Штатов Америки, что будет Article 5-like (подобно 5-й статье НАТО - ред.), и нам не понадобится европейская поддержка. Это разные вещи", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что, несмотря на сигналы России об исключении европейцев, этого делать нельзя.

"И как бы Россия какие сигналы не передавала, мы их понимаем, что они хотели бы исключить присутствие европейцев. Это нельзя делать. Это разные вещи", - пояснил он.

Зеленский подчеркнул, что присутствие Европы не означает, что европейские страны будут воевать вместо Украины.

"Это не означает, что если будет снова агрессия России, что Европа сможет своим присутствием воевать. Никто об этом не говорит. Присутствие Европы уменьшает шансы на 100-процентную агрессию Российской Федерации. Безусловно", - отметил президент.

Он также добавил, что количество стран, флагов и большое присутствие, которое является "коалиции решительных" в том или ином виде, создает значительные риски для России, чтобы начать новую агрессию против Украины.

"Поэтому для нас присутствие Европы важно", - подытожил Зеленский.