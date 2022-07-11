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ЗСУ завдали точних ударів по окупантам у Херсонській області, - ОК "Південь"

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Херсонська область, Понеділок 11 липня 2022 20:08
ЗСУ завдали точних ударів по окупантам у Херсонській області, - ОК "Південь" Фото: ЗСУ завдали точних ударів по окупантам у Херсонській області (facebook.com/GeneralStaff_ua)
Автор: Іван Носальський

Бійці ЗСУ обстріляли позиції російських окупантів у Херсонській області. Зокрема, був атакований пункт управління військами РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення ОК "Південь".

Зазначається, що ракетно-артилерійські підрозділи України завдали удару по можливих позиціях російських ЗРК "С-300" в районі Олешківських пісків.

При цьому пізніше українські війська влучно атакували пункт управління ворожими військами в Таврійському.

"Остаточні втрати противника дорозвідуються і уточнюються", - додали в ОК "Південь".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові вдарили по військовій базі окупантів на території окупованої Херсонської області.

Також ми писали, що українські військові знищили артилерійську батарею окупантів на Херсонському напрямку.

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