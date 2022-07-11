Що відомо про ракетні удари по Харкову, Часовому Яру та Одеської області на даний момент

Ввечері суботи, 9 липня, російські окупанти вдарили ракетами по житловому будинку в Часовому Яру Донецької області, у понеділок, 11 липня - по Харкову та Одеській області. Що відомо про наслідки цих ракетних ударів на зараз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram .

Харків

Наслідки обстрілу Харкова 11 липня (t.me/synegubov)

Кількість загиблих та поранених: 5 жертв (за даними Офісу генпрокурора – 6), 31 постраждалий, в тому числі дві дитини - 4 і 16 років.

Стан постраждалих: обоє дітей перебувають у стані середньої тяжкості. Постраждалі переважно мають осколкові ураження.

Що саме стало "мішенню": цивільні споруди - торговельний центр та будинки містян. Декілька снарядів влучили просто у двори приватних осель. Також зруйновані гаражі, автомобілі, спалахнуло кілька пожеж. Один зі снарядів влучив прямо в автомобіль. Загинули батько та син - 1971 та 2004 року народження.

Одеська область

Наслідки обстрілу Одеської області 11 липня (facebook.com/okPivden)

Кількість загиблих та поранених: немає.

Як відбувався обстріл: при 2 ракетних ударах окупанти застосували авіацію; 4 ракети Х-31 було випущено з Су-30;

Що саме стало "мішенню": одна з ракет влучила в приватний одноповерховий будинок в одному з прибережних селищ; ударною хвилею пошкоджено прилеглі будинки, дерева, автівки; також є влучання в об’єкт портової інфраструктури; ще 3 ракети Х-31 були спрямовані по сільськогосподарських угіддях регіону.

Часів Яр

Наслідки обстрілу Часового Яру 9 липня (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Скільки людей дістали з-під завалів: 9 поранених та 30 загиблих

Скільки завалів вже розібрали: 65% завалів. Прибрали 170 тонн зруйнованих елементів будинку.

Скільки техніки та рятувальників залучено: 56 працівників ДСНС та 9 одиниць техніки, два навантажувачі, два автокрани та автогрейдер, два автомобілі швидкої, що чергують під час пошукових робіть, що тривають і надалі.