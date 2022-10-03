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У Зеленского назвали фикцией планы РФ по принудительной паспортизации в оккупации

Новина українською →
Киев, Понедельник 03 октября 2022 18:15
У Зеленского назвали фикцией планы РФ по принудительной паспортизации в оккупации Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Кремле пытаются сделать "соучастниками" жителей временно оккупированных территорий Украины при помощи принудительной паспортизации. Это ложь и фикция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Автоматической паспортизацией оккупированных территорий Россия желает связать местное население кровью. Мол, у вас уже есть паспорт, теперь вы "соучастники" и после освобождения ВСУ вас будут преследовать. Это ложь. Принудительное предоставление гражданства - фикция, которая не будет иметь никаких последствий", - подчеркнул Подоляк.

Отметим, в понедельник, 3 октября, Госдума ратифицировала документы об аннексии территорий Украины. В частности, они предусматривают, что украинцы, проживающие в оккупации, будут считаться Москвой гражданами РФ, если в течении месяца они не заявят о своем желании не получать паспорт.

Напомним, ранее стало известно, что Государственная Дума проголосовала за так называемое "присоединение к составу РФ" захваченных украинских территорий.

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