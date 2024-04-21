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У Зеленского назвали единственную возможную стратегию выхода из войны

Украина, Воскресенье 21 апреля 2024 18:44
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У Зеленского назвали единственную возможную стратегию выхода из войны Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Единственный возможный выход из войны РФ против Украины - это вывод российских войск с украинской суверенной территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка на странице Twitter.

По словам Подоляка, когда влиятельные мировые персоны, в частности Илон Маск, говорят об "отсутствии стратегии выхода из российско-украинского конфликта", это свидетельствует о дефиците "элементарной логики" в современном мире.

"Ибо реалистичная, объективная "стратегия выхода" вопиюще проста. РФ безоговорочно покидает чужую суверенную территорию и горячая фаза войны немедленно заканчивается... Что в этом сложного? Какую еще стратегию выхода следует искать/обсуждать? И можно ли построить что-то справедливое на несправедливости ", - подчеркнул представитель ОП.

Формула мира Украины

Напомним, Украина разработала собственную формулу мира, поддержанную Генеральной ассамблеей ООН. Формула состоит из 10 пунктов, охватывающих разные сферы, связанные с безопасностью и справедливым завершением войны.

Этим летом в Швейцарии состоится учредительный саммит по формуле мира. На нем лидеры десятков стран мира обсудят пути реализации формулы мира. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

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