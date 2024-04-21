У Зеленского назвали единственную возможную стратегию выхода из войны

Единственный возможный выход из войны РФ против Украины - это вывод российских войск с украинской суверенной территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка на странице Twitter .

По словам Подоляка, когда влиятельные мировые персоны, в частности Илон Маск, говорят об "отсутствии стратегии выхода из российско-украинского конфликта", это свидетельствует о дефиците "элементарной логики" в современном мире.

"Ибо реалистичная, объективная "стратегия выхода" вопиюще проста. РФ безоговорочно покидает чужую суверенную территорию и горячая фаза войны немедленно заканчивается... Что в этом сложного? Какую еще стратегию выхода следует искать/обсуждать? И можно ли построить что-то справедливое на несправедливости ", - подчеркнул представитель ОП.