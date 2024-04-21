ua en ru
Нд, 21 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Зеленського назвали єдину можливу стратегію виходу з війни

Україна, Неділя 21 квітня 2024 18:44
UA EN RU
У Зеленського назвали єдину можливу стратегію виходу з війни Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Єдиний можливий вихід з війни РФ проти України - це виведення російських військ з української суверенної території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка на сторінці у Twitter.

За словами Подоляка, коли впливові світові персони, зокрема Ілон Маск, говорять про "відсутність стратегії виходу з російсько-українського конфлікту", то це свідчить про дефіцит "елементарної логіки" в сучасному світі.

"Бо реалістична, об'єктивна "стратегія виходу" кричуще проста. РФ беззастережно залишає чужу суверенну територію і гаряча фаза війни негайно закінчується... Що в цьому складного? Яку ще стратегію виходу слід шукати/обговорювати? І чи можна побудувати щось справедливе на несправедливості", - наголосив представник ОП.

Формула миру України

Нагадаємо, Україна розробила власну формулу миру, яка була підтримана Генеральною асамблеєю ООН. Формула складається з 10 пунктів, які охоплюють різні сфери, пов'язані з безпекою та справедливим завершенням війни.

Цього літа у Швейцарії відбудеться установчий саміт щодо формули миру. На ньому лідери десятків держав світу обговорять шляхи реалізації формули миру. Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президента Війна Росії проти України
NEWS
Розстріл поліцейських. Підозрювані хотіли втекти з України та назвали причину нападу
Розстріл поліцейських. Підозрювані хотіли втекти з України та назвали причину нападу
DAILY
Безпілотник своїми руками. Як зібрати FPV-дрон вдома та чому це важливо для Збройних Сил
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Безпілотник своїми руками. Як зібрати FPV-дрон вдома та чому це важливо для Збройних Сил