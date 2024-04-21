У Зеленського назвали єдину можливу стратегію виходу з війни

Єдиний можливий вихід з війни РФ проти України - це виведення російських військ з української суверенної території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка на сторінці у Twitter.

За словами Подоляка, коли впливові світові персони, зокрема Ілон Маск, говорять про "відсутність стратегії виходу з російсько-українського конфлікту", то це свідчить про дефіцит "елементарної логіки" в сучасному світі. "Бо реалістична, об'єктивна "стратегія виходу" кричуще проста. РФ беззастережно залишає чужу суверенну територію і гаряча фаза війни негайно закінчується... Що в цьому складного? Яку ще стратегію виходу слід шукати/обговорювати? І чи можна побудувати щось справедливе на несправедливості", - наголосив представник ОП.