Встреча лидеров без России. Когда пройдет первый саммит мира по Украине

Украина совместно с Швейцарией уже в июне проведет первый Глобальный саммит мира на уровне лидеров стран, на который не пригласили Россию. Ему предшествовали встречи на уровне советников глав государств.

При подготовке использовались: заявления Федерального совета Швейцарии, руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, президента Украины Владимира Зеленского, заместителя руководителя Офиса президента Украины Игоря Жовквы, а также публикации The Wall Street Journal и Bloomberg.

Более детально о том, в какие даты пройдет саммит и почему его переносили, - в материале РБК-Украина ниже.

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Когда состоится саммит по формуле мира

В начале этого года стало известно, что Украина и Швейцария начали подготовку к проведению Глобального саммита мира. На встрече будет обсуждаться украинская "формула мира", при помощи которой Киев хочет установить справедливый и устойчивый мир с Россией.

Несколько недель назад издание Bloomberg написало о том, что Глобальный саммит мира, в котором примут участие до 100 стран, пройдет в середине июня.

Позже Федеральный совет Швейцарии детализировал, что конференция состоится 15-16 июня на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден возле города Люцерн в центральной Швейцарии.

Также в ведомстве отмечали, что для проведения такого мероприятия существует достаточная международная поддержка. По словам швейцарского правительства, конференция может положить начало мирному процессу.

Саммит должен был пройти раньше

Стоит заметить, что Украина рассчитывала провести Глобальный саммит мира еще в 2023 году.

По состоянию на конец года наша страна организовала три встречи советников глав государств - в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте, после чего должен был пройти саммит на уровне лидеров.

По словам руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, еще во время первой встречи в Копенгагене советники, принявшие в ней участие, планировали организовать саммит мира в конце 2023 года. При этом сам Ермак выражал несогласие с такими сроками и подчеркивал, что встречу "нужно провести как можно раньше".

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что Украина готовится провести Глобальный саммит мира осенью 2023 года.

Уже в ноябре 2023 года издание The Wall Street Journal писало о том, что проведение саммита мира "маловероятно" в ближайшие месяцы. Это объясняли тем, что война в Израиле сместила фокус ряда стран Ближнего Востока с украинской формулы мира и Глобального саммита мира.

После такой публикации заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква подтвердил, что наша страна хочет провести саммит мира уже в 2024 году.

В чем цель Глобального саммита мира

Отметим, Украина еще в прошлом году захотела организовать Глобальный саммит мира. Подготовка к проведению такого мероприятия началась со встреч советников глав государств.

В ходе саммита планируется создать форум для диалога на высоком уровне относительно путей достижения мира в Украине, который будет соответствовать международному праву и Уставу ООН.

Встреча направлена на создание общего понимания рамок, благоприятных для этой цели, и конкретной дорожной карты для участия России в мирном процессе.