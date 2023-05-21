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Байден еще не принял решения, кто будет передавать F-16 Украине, - Белый дом

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Воскресенье 21 мая 2023 21:44
Байден еще не принял решения, кто будет передавать F-16 Украине, - Белый дом Фото: советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

США поддерживают совместные международные усилия по обучению украинских пилотов современным истребителям. Однако будут ли эти самолеты направлены непосредственно из США в Украину еще не решено.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Я думаю, учитывая количество [истребителей F-16], которые в настоящее время имеются на складах наших европейских союзников, и, что на основе средств, которые нам выделил Конгресс, есть так много других приоритетов для систем, возможно, мы больше сосредоточимся на передаче третьей стороне, но президент не принял окончательного решения", - заявил он.

По словам Салливана, истребители не являются "критически важны" для ожидаемого контрнаступления ВСУ, однако обстоятельства меняются.

"США мобилизовали исключительные усилия для своевременной и полной поставки всего, что необходимо Украине для начала этого контрнаступления. Теперь, когда мы это сделали, мы можем рассчитывать на долгосрочную способность Украины защитить себя и сдержать российскую агрессию", - добавил он.

Истребители для Украины

Часть европейских стран уже подтвердили готовность присоединиться к авиационной коалиции для предоставления истребителей Украине. Речь идет о Британии, Нидерландах, Дании, Португалии и других.

В то же время президент Соединенных Штатов Джо Байден подтвердил, что дал согласие на обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Он подчеркнул, что о поставках авиации пока речь не идет.

Помимо этого премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава тоже присоединится к тренировкам украинских пилотов на современных истребителях.

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