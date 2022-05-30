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В ОП назвали дві умови запобігання продовольчій кризі

Фото: голова Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Союзники України мають допомогти у розблокуванні морських портів та прискорити постачання зброї для ЗСУ. Це дозволить запобігти світовій продовольчій кризі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Як наголосив чиновник, зараз необхідно розблокувати українські морські порти, надіславши туди військові кораблі країн-союзників України для супроводу суден з зерном.

Також, за словами Єрмака, Захід має прискорити надання Україні військової допомоги та передати нам американські ракетні системи залпового вогню MLRS для звільнення окупованих Росією територій.

Голова ОП зазначив, що в іншому випадку продовольчої кризи, яку провокує РФ, не уникнути. Кремль і надалі шантажуватиме весь світ.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що єдина причина дефіциту, зростання цін та загрози голоду – це блокування російськими військовими 22 млн тонн українського продовольства на експорт у морських портах України.

Також ми писали, що Україна має достатні запаси зерна, щоб задовольнити внутрішній та світовий попит принаймні до кінця 2022 року.

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Андрій ЄрмакОфіс президентапродовольственный кризисВійна Росії проти України