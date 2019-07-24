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Гройсман розповів, коли його уряд складе повноваження

Новини » Політика    24.07.2019 - 11:42
Гройсман розповів, коли його уряд складе повноваження
Фото: Володимир Гройсман (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кабмін Гройсмана буде виконувати обов'язки до часу формування нового уряду

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розповів, коли його уряд складе повноваження. Про це він сказав у ході засідання Кабінету міністрів, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що його Кабмін буде виконувати обов'язки до часу формування нового уряду.

"Наш уряд, я як прем'єр-міністр, ми складаємо свої повноваження перед новообраною Верховною радою України на першому засіданні. Далі ми будемо виконувати обов'язки до часу формування нового уряду. Я надіюся, що це відбудеться достатньо швидко, і хотів би, щоб засідання першого парламенту теж відбулося достатньо швидко", - підкреслив глава уряду.

Гройсман зазначив, що цей склад Кабміну підготує країну до проходження опалювального сезону.

"Ми будемо забезпечувати нормальну життєдіяльність країни, ми підготуємо країну до опалювального сезону, щоби не було жодних потрясінь", - сказав він.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія (ЦВК) станом на 24 липня опрацювала понад 99,38% електронних протоколів на позачергових виборах до Верховної ради.

Як писало РБК-Україна раніше, в Офісі президента розраховують, що Верховна рада дев'ятого скликання почне працювати вже на початку вересня.

Підкреслимо, в "Слузі народу" пропонували провести перше засідання нового скликання Верховної ради вже в серпні. Зокрема, керівник передвиборного штабу політсили Олександр Корнієнко заявляв, що "Слуга народу" хоче запустити Раду раніше передбаченого законом строку.

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