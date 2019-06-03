У Зеленського назвали число підготовлених президентом законів

За 10 днів президент Володимир Зеленський підготував майже 10 законодавчих ініціатив. Про це заявив представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, майже кожного дня Зеленський пропонує нові законопроекти для ухвалення народними депутатами.

"Починаючи з 20 травня, фактично за 10 днів діяльності новообраного президента підготовлено майже 10 законодавчих ініціатив. Шість з них внесено до Верховної ради. Окрім того, внесено три проекти ВР про звільнення. Окрім цього, наголошено президентом про прохання розглянути питання про недоторканність народних депутатів. Тобто, кожного дня з нашого апарату надходять законодавчі ініціативи", - заявив Стефанчук.

Нагадаємо, Зеленський під час церемонії інавгурації закликав народних депутатів прийняти кілька законів. Глава держави заявив, що депутати мають на це два місяці, оскільки він вирішив достроково розпустити парламент.

Зокрема, йдеться про закон про скасування депутатської недоторканності, про відповідальність за незаконне збагачення та прийняття виборчого кодексу з відкритими списками.

Як писало РБК-Україна, Зеленський наполягає на позачерговому розгляді Верховною радою свого закону про імпічмент.

Додамо також, Стефанчук заявив, що законопроект президента Володимира Зеленського про незаконне збагачення буде внесений до Верховної ради до середи, 5 червня.