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У Зеленского назвали число подготовленных президентом законов


Стефанчук заявил, что Зеленский предлагает ВР новые законы для принятия почти ежедневно

За 10 дней президент Владимир Зеленский подготовил около 10 законодательных инициатив. Об этом заявил представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, почти каждый день Зеленский предлагает новые законопроекты для принятия народными депутатами.

"Начиная с 20 мая, фактически за 10 дней деятельности новоизбранного президента подготовлено почти 10 законодательных инициатив. Шесть из них внесены в Верховную раду. Кроме того, внесены три проекта ВР об увольнении. Кроме этого, президент настаивает на просьбе рассмотреть вопрос о неприкосновенности народных депутатов. То есть, каждый день из нашего аппарата поступают законодательные инициативы", - заявил Стефанчук.

Напомним, Зеленский во время церемонии инаугурации призвал народных депутатов принять несколько законов. Глава государства заявил, что у депутатов есть на это два месяца, поскольку он решил досрочно распустить парламент.

В частности, речь идет о законе об отмене депутатской неприкосновенности, об ответственности за незаконное обогащение и принятии избирательного кодекса с открытыми списками.

Как писало РБК-Украина, Зеленский настаивает на внеочередном рассмотрении Верховной радой своего закона об импичменте.

Добавим также, Стефанчук заявил, что законопроект президента Владимира Зеленского о незаконном обогащении будет внесен в Верховную раду до среды, 5 июня.

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